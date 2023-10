Pressestimme: 'Junge Welt' zum Seidenstraßenforum in Beijing

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zum Seidenstraßenforum in Beijing:

"Geht es mit der "Belt and Road Initiative" (BRI) weiter bergauf, profitiert nicht nur die Volksrepublik, es profitieren auch die beteiligten Staaten. Übersehen sollte man aber nicht, dass strukturell China den größten Nutzen aus der Seidenstraße zieht. Es steuert das Großprojekt politisch; es hat ökonomisch die Initiative; es steht bei der Verkehrsinfrastruktur im Zentrum: Alle Wege führen nach Beijing. Mit der BRI kristallisieren sich also globale Strukturen heraus, die eine neue, von China geprägte Weltordnung erahnen lassen. Die westlichen Mächte haben es abgelehnt, an der BRI teilzunehmen und in ihr auf Augenhöhe mit der Volksrepublik um die Gestaltung der künftigen Welt zu ringen. Gehen sie diesen Weg weiter, verweigern sie den Machtabgleich auf dem Verhandlungsweg, dann steht der nächste unkontrolliert eskalierende Konflikt bevor."/ra/DP/jha