Pressestimme: 'Junge Welt' zur Debatte um 'Krieg einfrieren'

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zur Debatte um 'Krieg einfrieren':

Der russische Pelz wird durchlöchert, ohne ihn zu pulverisieren - so sieht moderne sozialdemokratische Kriegführung 110 Jahre nach 1914 aus. Außerdem: 66 Prozent sagen bei Umfragen, dass sie gegen TAURUS-Lieferungen an Kiew sind? Und nur die Wähler von Grünen und FDP sind mehrheitlich dafür? Kann nur heißen: Mindestens bis zum nächsten Wahltag am 9. Juni dürfen sich die 66 Prozent über "Besonnenheit" von der SPD freuen, die anderen sind ohnehin an Brugger und Strack-Zimmermann verloren. Das Wutgeblöke gilt nur zum Teil Mützenich, viel mehr dem Wahlkampfmeisterstück des Besonnenheitskanzlers. Von Frieden darf aber, wie gesagt, auch bei der SPD keine Rede sein. So etwas hat Mützenich daher nicht in den Mund genommen. Das überlebt politisch keiner mehr./yyzz/DP/mis