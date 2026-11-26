AARHUS (dpa-AFX) - Die rechtsliberale dänische Tageszeitung "Jyllands-Posten" kommentiert am Donnerstag die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chip-Herstellers NVIDIA und die Einflussnahme von US-Präsident Donald Trump:

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"Die USA haben gute Gründe, strategisch wichtige Industriezweige zu schützen. China versucht, bei der KI-Technologie zu den USA aufzuschließen, und die ist entscheidend für die wirtschaftliche und militärische Stärke des Landes. Doch wenn dieser Schutz mit dem persönlichen Aktienportfolio des Präsidenten verschmilzt, wird es hässlich anzusehen. Kritik kommt deshalb auch aus Trumps eigener Partei. Senator Tom Cotton und drei republikanische Vorsitzende im Repräsentantenhaus erklären, dass die Rückkehr die Fragen der nationalen Sicherheit nicht kläre.

In den USA dürfen der Kongress, die Presse und die Gerichte immerhin noch Fragen stellen. Huang muss sich bereits in der kommenden Woche vor dem Kongress erklären. Doch der Trend ist eindeutig: Politisches Wohlwollen entscheidet darüber, was Unternehmen können.

Elon Musk schrieb, der "Fehler ist behoben". Man kann sich fragen, wer eigentlich darüber entscheidet, was ein Fehler ist. Unternehmen sollten nicht auf den Segen des Präsidenten angewiesen sein, um erfolgreich zu sein. Wenn der Staat diejenigen bevorzugt, die der Macht nahestehen, ist es nicht länger der freie Wettbewerb, der entscheidet. Es ist die Logik eines autoritären Staatskapitalismus."/wbj/DP/zb