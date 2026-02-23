Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu 4. Jahrestag des Überfalls auf Ukraine

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu 4. Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine:

"Putin setzt darauf, dass die Kriegsmüdigkeit in Europa weiter steigt und den Unterstützern der Ukraine der Atem ausgeht. Bereits gelungen ist es ihm, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben. Umso wichtiger ist es nun, dass die Europäer zusammenstehen. Mit an ihnen liegt es, ob die Ukraine sich in diesem existenziellen Krieg behaupten kann, der über die Zukunft des Kontinents entscheiden könnte. Die Ukrainerinnen und Ukrainer halten den Angriffen seit vier Jahren entgegen allen Erwartungen stand. Europas Verantwortung ist es, sie zu befähigen, ihren Kampf weiterzuführen - bis Putin der Preis für diesen Krieg endlich zu hoch wird."/DP/jha