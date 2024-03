Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Abhöraffäre bei der Luftwaffe

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Abhöraffäre bei der Luftwaffe:

"Wer in Deutschland nach dem "Luftwaffen-Leak" Konsequenzen fordert, muss dieses komplexe Gesamtbild beachten. Es geht damit los, dass es kein "Leak" war, sondern eine russische Geheimdienstaktion. Natürlich muss über mehr Kommunikationssicherheit gesprochen werden. Aber ist es der Weisheit letzter Schluss, auf das Opfer einer solchen Aktion mit dem Finger zu zeigen und lauthals "Blamage!" zu rufen? Geboten sind jetzt in Deutschland eine neue Behutsamkeit und ein intelligentes Zusammenrücken. Allzu lange dachten die Deutschen, andere Nato-Staaten stünden an vorderster Front. Doch das stimmt nur geografisch. Es geht in diesem gigantischen Konflikt um uns selbst. In Putins Psychokrieg ist das wirtschaftlich starke und nervlich schwache Deutschland sogar das ideale Angriffsziel."