Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Amt des EU-Kommissionspräsidenten

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Amt des EU-Kommissionspräsidenten:

"Merkel hat in dem Poker um die EU-Posten schon jetzt die schlechteren Karten. Wenn sie versuchen sollte, Weber durchzusetzen, riskiert sie einen offenen Konflikt mit Macron. Von "Mercron", wie das Duo vor noch nicht allzu langer Zeit genannt wurde, kann ohnehin keine Rede mehr sein. Die Nähe wird auch nicht mehr herzustellen sein. Das grundsätzliche Problem aber bleibt: Wenn es zwischen Deutschland und Frankreich nicht rundläuft, dann geht es auch in der EU nicht voran. Egal, wer letztlich den Posten an der Spitze der Kommission bekommt."/zz/DP/he