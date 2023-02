Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Berlin-Wahl

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Berlin-Wahl:

"Franziska Giffey entscheidet nicht allein. Der Druck aus der Partei in Land und Bund auf sie ist riesig. Kanzler Olaf Scholz hatte nach seinem Wahlsieg von einem sozialdemokratischen Jahrzehnt geträumt. Die ersten drei Landtagswahlen seither in Schleswig-Holstein, NRW und Berlin lassen jedoch die Christdemokraten träumen, Scholz gleich bei der nächsten Bundestagswahl wieder abzulösen. Die SPD braucht Giffey deshalb auch dafür, die fünfte Koalition von CDU und Grünen in Deutschland zu verhindern."/al/DP/jha