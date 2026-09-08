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Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu CDU/Brandmauer

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu CDU/Brandmauer

Die CDU muss die Brandmauer in ihrer jetzigen Form schleifen. Keine Koalition mit der AfD, keine Absprachen, keine Abhängigkeit. Aber auch keine Rücksicht bei eigenen Anliegen, falls die AfD zustimmt. Im Bundestag, in den Landtagen und in den Stadträten. Denn nicht mit der AfD regieren heißt auch, sich nicht von der AfD regieren zu lassen. Gewarnt wurde nun wirklich genug. Die Wähler haben es gehört. Wer als CDU die AfD wieder kleiner machen will, muss nicht noch einmal erklären, warum diese Partei nicht wählbar ist. Er muss eine bessere Wahl bieten./yyzz/DP/zb

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