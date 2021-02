Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Corona/Schulöffnungen

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Corona/Schulöffnungen:

"Leichter wäre der Neustart der Schulen jetzt auch, wenn mehr in Luftfilter und sinnvolle Hygiene-Konzepte an den Schulen investiert worden wäre. Oder wenn zumindest tatsächlich endlich flächendeckend Schnelltests für den Eigengebrauch zur Verfügung stünden. So öffnen nach einem wochenlangen Lockdown die Schulen wieder - und sind immer noch nicht ausreichend für den Alltag in einer Pandemie gerüstet."/yyzz/DP/men