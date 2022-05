Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Erweiterung der Nato

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Erweiterung der Nato:

"Die russischen Versuche, einen Keil in die westliche Staatengemeinschaft zu treiben, sind gescheitert. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Existenzberechtigung der Nato unterstrichen wie kein Ereignis seit Gründung des Bündnisses 1949. Nie war der Zusammenhalt so groß wie heute. Die Nato hat wegen des erbarmungslosen russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine an Attraktivität gewonnen. Schweden dürfte dem Beispiel Finnlands in Kürze folgen und sich auch um einen Beitritt bemühen. In wenigen Monaten wird die Nato wahrscheinlich 32 Mitgliedsstaaten haben und eine um gut 1300 Kilometer längere Landgrenze zu Russland."