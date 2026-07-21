DAX 24.847 +0,1%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,66 +5,0%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.376 +0,5%Euro 1,1415 -0,0%Öl 88,6 -0,7%Gold 4.048 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Fußball-WM/Schlussbilanz

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Fußball-WM/Schlussbilanz:

"Das Niveau vieler Spiele war besser als gedacht. Zum Teil wurde sogar Spektakel geboten - auch durch manchen Außenseiter und vermeintlichen Kleinen. Ob man will oder nicht: Die Zeit lässt sich nicht mehr zurückdrehen, bei Weltmeisterschaften wird auch in Zukunft Gigantismus regieren. Trumps und Infantinos Narzissmus, zuletzt noch einmal bei der Siegerehrung zur Schau getragen, war so unsäglich wie erwartbar."/DP/jha