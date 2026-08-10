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Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Koalition/SPD/Rentenpaket

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Koalition/SPD/Rentenpaket:

"Wenn Regierungspolitiker über Reformen sprechen, klingt das nicht nach der Verheißung eines Wohlstands von morgen, sondern eher nach Zahnarztbesuch. In der Debatte um das Herzstück der Merz-Reformen, das Rentenpaket stellten sich drei CDU-Ministerpräsidenten aus dem Osten gegen die Abschaffung der "Rente mit 63". Und was macht die SPD? Parteichefin Bas erklärt sich direkt gesprächsbereit, und die SPD-Ministerpräsidentenriege fordert geschlossen das Aufschnüren des Pakets. Das ist Stoppschild-Politik par excellence. Verlorene Ost-Wahlen und vergeigte Reformen - sie würden zum perfekten Herbststurm für die Regierung."/yyzz/DP/he