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Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Koalitionsstreit

11.04.26 05:35 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Koalitionsstreit:

"Der "Wir"-Gedanke ist dem Land in den letzten Jahren abhandengekommen. Im Wahlvolk setzte sich vielfach der Eindruck fest, dass "die da oben" ohnehin tun, was sie wollen. Wenn Minister wie Klingbeil und Reiche um der eigenen Profilierung willen zu Soloveranstaltungen einladen und nicht gemeinsam um Lösungen ringen, verstärkt sich dieses Gefühl nicht zu Unrecht. Das ist verantwortungslos in einer Zeit, in der demokratische Parteien nach eigener Einschätzung die "letzte Patrone" im Lauf haben, um die Demokratie gegen extreme Kräfte zu verteidigen."/yyzz/DP/men