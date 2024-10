Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Krankenhausreform

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Krankenhausreform:

"Die Vorteile der Reform überwiegen. Während den Vorgängern Lauterbachs nur einfiel, die Probleme im Krankenhaussektor mit immer mehr Geld zuzukleistern, schafft die nun auf den Weg gebrachte Reform moderne Strukturen. Dass am Ende kleinere Kliniken in ohnehin gut versorgten Ballungsgebieten dichtmachen müssen, ist politisch gewollt. Und das zurecht, angesichts der Tatsache, dass in Deutschland jedes dritte Krankenhausbett leer steht. Wie Umfragen zeigen, ist die Bevölkerung an diesem Punkt ohnehin weiter, als es die Kritiker der Reform glauben machen wollen. Eine Mehrheit ist bereit - und handelt längst so, für eine sehr gute medizinische Versorgung auch längere Wege in Kauf zu nehmen."/DP/jha