Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Lockdown

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Lockdown:

"Die Aussichten bleiben trübe. Dazu trägt wesentlich das Debakel von Bundesregierung und EU bei der Impfstoffbeschaffung bei. Es wurde viel zu spät und viel zu wenig Impfstoff bestellt. Mit der Folge, dass wir nicht nur die erneute Verlängerung des Lockdowns in Kauf nehmen müssen, sondern auch der Sommerurlaub nicht mehr zu retten ist. Geht es in Deutschland im gleichen Impftempo weiter, werden wir auch am Ende des Jahres noch nicht zur Normalität zurückgekehrt sein. Um das Jahr 2021 noch halbwegs zu retten, muss die Politik in Berlin und in Brüssel alle verfügbaren Kräfte und Ressourcen mobilisieren und die Impfstoff-Produktion ankurbeln. Dafür muss der Staat auch Geld in die Hand nehmen und finanzielle Anreize für die Hersteller schaffen."/al/DP/fba