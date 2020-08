Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Merkel

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Merkel:

"Wer Überraschungen erwartet hatte, der wurde auch bei diesem 26. Auftritt der Kanzlerin in der Bundespressekonferenz enttäuscht. Angela Merkel zeigte sich in der Schlussphase ihrer Regentschaft wie schon in den Jahren zuvor: abwägend, klug, gelassen. Politik ist das Lösen von Problemen. Die Kanzlerin hat darin eine enorme Routine entwickelt, was ihr wiederum das Vertrauen der Bevölkerung einträgt. Egal, wer Angela Merkel nachfolgt: So viel Routine und so viel Vertrauen werden er oder sie lange nicht haben."/yyzz/DP/stw