Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Midterms und Merz

05.11.26 05:34 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Midterms und Merz:

"Trump ist von diesem Tag an ein schwächerer Präsident, aber möglicherweise auch ein gefährlicherer. (...) Der Bundeskanzler steht vor seiner eigentlichen Bewährungsprobe. Friedrich Merz muss versuchen, die USA als Partner zu halten. Und zugleich Europa aus amerikanischer Abhängigkeit lösen. Das betrifft vor allem die Sicherheitspolitik. Europa muss sich schleunigst in die Lage versetzen, Putins Russland aus eigener Kraft von einem Angriff abzuhalten, der über Cyberattacken und Sabotageakte hinausgeht. Wie lange die USA ihren Nato-Verpflichtungen nachkommen, ist äußerst ungewiss. Es geht um mehr als gemeinsame Rüstungsbeschaffung oder Drohnenabwehr. Europa braucht eine atomare Abschreckung, die glaubwürdig nicht nur einzelne Länder schützt."/DP/jha