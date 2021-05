Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Nahost-Konflikt

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Nahost-Konflikt:

"Es gibt Entwicklungen, die Hoffnung nähren: Israel und mehrere arabische Staaten haben sich angenähert. US-Präsident Biden hat die Aussöhnung zum Markenzeichen erkoren. Die Bereitschaft zum Zuhören ist die Voraussetzung. Wer die Nöte und Hoffnungen der jeweils anderen Seite ausblendet, wird nicht weiterkommen. Von einer Fußballstadion-Mentalität spricht der israelische Pädagoge Meron Mendel. Von einer Konfliktwahrnehmung im Schwarz-Weiß-Modus also, die weder Zwischentöne noch Abwägung erlaubt, in der nur einer gewinnen kann und der andere geschlagen vom Platz gehen muss. Dabei muss beiden Seiten Rechnung getragen werden: Israel mit seinen Existenzängsten und der Furcht, an den Rand gedrängt zu werden. Den Palästinensern im eng besiedelten Gaza mit ihrer wirtschaftlichen Not und Perspektivlosigkeit. Nur wer beides zusammendenkt, kann eine Lösung finden."/al/DP/fba