Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Nord Stream 2

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Nord Stream 2:

Damit in dem Streit niemand als Verlierer vom Platz geht, haben Merkel und Biden offenbar einen Big Deal vereinbart. So soll wohl ein Vertrag der Ukraine weiteren Gastransit aus Russland über 2024 hinaus garantieren. Zudem gibt es millionenschwere Investitionen in die ukrainische Energie-Infrastruktur, damit diese unabhängiger wird. Und es ist von einem "Notabschalter" die Rede. Die Reißleine kann Deutschland immer ziehen. Nur dann ginge es nicht mehr nur um eine Pipeline, sondern um ein Totalembargo für russisches Erdgas. Das wäre der Beginn eines Wirtschaftskrieges. Jetzt, so scheint es, setzen sich erst einmal die Vernunft und Angela Merkel durch./yyzz/DP/stk