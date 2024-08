Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Olympia / Deutsche Bewerbung 2040

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Olympia / Deutsche Bewerbung 2040:

"Bis zu etwaigen Olympischen Spielen 2040 in Deutschland - an 2036 sollte nur ja keiner denken - ist es noch weit. Allerdings geben die Pariser Festwochen Hinweise, wie man das Gelingen organisieren kann. Dazu zählt die Nutzung bestehender Sportstätten an mehreren Orten. Dazu zählt ferner eine Einladung an die Bürger, etwa zu einem "Marathon für alle". Olympia verkörpert an guten Tagen nach wie vor die Idee einer an gemeinsame Werte gebundenen "einen Welt". Es ist eine Idee, die Kraft hat."/DP/jha