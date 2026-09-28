DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.190 -1,4%Euro 1,1390 +0,0%Öl 107,0 +2,6%Gold 4.197 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Regierungsbildung in Berlin

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Regierungsbildung in Berlin:

"Dass Grüne und SPD, die Elif Eralp den Steigbügel ins Rote Rathaus halten sollen, eine Alternativlosigkeit zu einer gemeinsamen Regierungsbildung mit der Linken in der Hauptstadt konstruieren, lässt sich schwer ertragen. Es gibt kein Naturgesetz, das ein Linksbündnis erzwingt. Und Bedingungen für ein Linksbündnis, wie Grünen-Chefin Franziska Brantner sie formuliert, wirken hilflos: Innen- und Justizressort sollen nicht an die Linke fallen. Aber das Rathaus schon? Die Bundesvorsitzenden von SPD und Grünen haben die Verantwortung, ihre Berliner Parteigliederungen von einer fürchterlichen Entscheidung abzuhalten. Führung ist gefragt."/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.