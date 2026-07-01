Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Start der Kostenpflicht/Kölner Dom

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Start der Kostenpflicht/Kölner Dom:

"Es bleibt dabei, dass die Kostenpflicht ungezählte Menschen aus Köln und der Region verprellt. Wenn sie in den Dom gehen, fühlen sie sich daheim. Aber wer nach Hause kommt, zahlt nicht an der Tür. Sehr genau wird man jetzt verfolgen müssen, was das Eintrittsgeld dem Domkapitel bringt und was es damit finanziert. Es für anderes auszugeben als für Bauerhalt und Betrieb des Doms, wäre eine Zweckentfremdung - und eine Täuschung aller, die ihr Ticket mehr oder weniger bereitwillig kaufen, weil es doch dem Dom dient."/yyzz/DP/he