Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Tempolimit/ Wissing

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Tempolimit/ Wissing:

"In der Vergangenheit waren Volker Wissing schönere Vorwände eingefallen als ein - von ihm - gefühlter Volkswille. Vor zwei Jahren verwies er auf einen Mangel an nötigen Verkehrsschildern. Notfalls könnte er sich auch auf den Koalitionsvertrag berufen, laut dem es "ein generelles Tempolimit nicht geben" wird. Dass die FDP als Königsweg für den Klimaschutz immer wieder nur einen höheren CO2-Preis nennt - also einen Kostenanstieg für Benzin, der die Autofahrer in die E-Mobilität treiben soll -, wirft eine interessante Frage auf: Ob "die Leute" das wohl wollen würden?"