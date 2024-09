Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Trump/Ukraine-Krieg

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Trump/Ukraine-Krieg:

"Da verkündet Trump, er würde den Krieg gegen die Ukraine innerhalb eines Tages beenden, sollte er im November erneut US-Präsident werden. Und Putin, der Großmannssucht sonst durchaus zugeneigt, lässt den Präsidentschaftskandidaten über seinen Kreml-Sprecher Dimitri Peskow abtropfen. Es scheint, als staunte selbst Putins Propagandatruppe über die Realitätsferne des Rechtspopulisten aus Florida. Vielleicht reift in der russischen Staatsspitze mittlerweile doch der Ansatz der Erkenntnis, dass Großmannssucht in der Realität an Grenzen stößt, nicht nur in den USA, sondern auch in Russland."