Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Volkswagen

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Volkswagen:

"Der neue Konzernchef Herbert Diess hat gerade auf der Hauptversammlung versprochen, dass Volkswagen "ehrlicher, offener, wahrhaftiger, in einem Wort: anständiger" werden soll. Man würde ihm gerne glauben, dass der Konzern dies aus eigener Kraft und Überzeugung schafft. Doch massive Zweifel sind angebracht. Gerade das mehr als wohlwollende Verhalten von Bundesregierung und niedersächsischer Landesregierung beim Abgasskandal kann als weiteres Signal dafür verstanden werden, dass sich eine Konzern wie Volkswagen in Deutschland so ziemlich alles erlauben kann, was politisch und moralisch unakzeptabel ist."/yyzz/DP/he