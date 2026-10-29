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Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Wahl in Israel

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Wahl in Israel:

"Den Ausschlag könnten nun die arabischen Parteien geben, die großen Gewinner dieser Wahl. Die Opposition muss ihre Ablehnung einer Zusammenarbeit aufgeben - sonst hält ausgerechnet sie Netanjahu womöglich im Amt. Wer Netanjahu für das Versagen vom 7. Oktober 2023, dem Tag des Hamas-Massakers, verantwortlich macht, darf den Weg zu seiner Ablösung nicht aus Prinzipienreiterei versperren. Die arabischen Bürger stellen rund ein Fünftel der israelischen Bevölkerung und haben mehr politischen Einfluss verdient. Zusammen verfügen das Eisenkot-Lager und die arabischen Parteien nach den bisherigen Ergebnissen rechnerisch über eine Mehrheit in der Knesset. Sie könnten damit das überfällige Ende der Ära Netanjahu besiegeln."/DP/jha

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