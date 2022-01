Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Zinsentscheidung der US-Notenbank

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Zinsentscheidung der US-Notenbank:

"Es liegen plausible Analysen von klugen Ökonomen vor, wonach die Inflation schon bald deutlich zurückgehen könnte, in den USA und in Europa. Wenn eine Notenbank dann die Zinsen erhöht, kann sie ein Land ganz schnell in die Rezession drücken. Die wichtigste Handlungsempfehlung für die EZB lautet deshalb: Augen auf!"