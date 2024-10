Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Brics-Gipfel in Kasan

KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Brics-Gipfel in Kasan

In Wirklichkeit ist der Brics-Gipfel - wie so vieles in Russland - mehr Schein als Sein. Indien und China, damit geht es los, sind weltpolitisch mehr Rivalen als Partner. Auch zwischen China und Russland wachsen die Spannungen. Viele Russen mögen es sich nicht eingestehen, aber im Verhältnis zur gigantischen Wirtschaftsmacht China ist ihr Land heillos abgesunken zu einer bloßen Rohstoffkolonie. Die Wahrheit ist: Putin ist nicht der globale Player, der er gern sein würde, schon gar nicht ökonomisch. Außerhalb Moskaus fällt das Wohlstandsniveau heute wie zu allen Zeiten steil ab. In Kasan wurden Pendler angewiesen, für die Dauer des Gipfels ihre alten Autos stehen zu lassen. Rollende russische Rostlauben würden nicht zum Bild Russlands passen, das Putin seinen Gästen bieten will. Einmal mehr macht der Mann im Kreml seinen Landsleuten und dem Rest der Welt etwas vor./yyzz/DP/zb