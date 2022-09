Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum CDU-Parteitag

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum CDU-Parteitag:

"Merz muss aufpassen, dass seine harschen Attacken nicht gesellschaftlich spaltend wirken - ausgerechnet in dieser Energie-, Wirtschafts- und Sicherheitskrise, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöst hat. Zumal in seiner Rede nicht wirklich deutlich wurde, wohin der Parteichef mit der CDU inhaltlich steuern will. Ein bisschen mehr Programmatik und weniger Polemik wären in einer Zeit, in der viele Menschen im Land existenzielle Sorgen haben, besser gewesen. Das gilt insbesondere, weil der CDU-Chef wiederholt der Regierung Zusammenarbeit in der Krise anbot und damit auch ein Mitspracherecht der Union auch über die Bundesländer erreichen will."