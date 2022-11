Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum G20-Gipfel

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum G20-Gipfel:

"Dass Russlands Außenminister Lawrow auf Bali den Schulterschluss mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi suchte, kann über die internationale Isolation Russlands nicht mehr hinwegtäuschen. Präsident Putin war von vorneherein zu Hause geblieben, um sich die Demütigung auf internationalem Parkett zu ersparen. Der Entwurf der Abschlusserklärung lässt hoffen, dass sich weltweit die Reihen für die Ukraine weiter schließen. In dem Papier ist von "Krieg" die Rede, nicht mehr von Spezialoperation - was ja die Begrifflichkeit des Aggressors Russland ist. In dem Papier warnen die Unterzeichner-Staaten vor dem Einsatz von Atomwaffen. Es verweist auf die Verurteilung des russischen Angriffs durch eine große Mehrheit der UN."/ra/DP/jha