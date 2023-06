Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Heizungsgesetz

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Heizungsgesetz:

"Es sind noch längst nicht alle Schlachten um die Wärmewende geschlagen. Robert Habeck inszeniert sich gern als Mann der unbequemen Wahrheiten. In der Energiekrise kam er damit gut an. In der Klimapolitik ist die Sache ungleich schwerer, da viele nicht hören wollen, dass es so wie in der Vergangenheit nicht mehr weitergeht. Politiker hätten die Aufgabe "den Leuten keinen Scheiß zu erzählen", hat Habeck mal gesagt. Seine weitere Karriere dürfte davon abhängen, wie viel Wahrheit die Menschen ertragen - und wie viele Fehler er sich noch leistet."