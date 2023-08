Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Koalitionsstreit

Heute im Fokus

Telefonica Deutschland: JPMorgan streicht Kaufvotum. Norwegens Staatsfonds schreibt in der ersten Jahreshälfte wieder Milliardengewinne. SMA Solar: Jefferies senkt Kursziel deutlich. 2. Quartal: Eurostat bestätigt in zweiter Veröffentlichung Euroraum-BIP-Plus. Silver Lake will sich wohl von seiner Zweidrittelmehrheit an Global Blue trennen. Alcon hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert. Grand City Properties wird zuversichtlicher für 2023.