DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.567 +0,3%Euro1,1701 ±-0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 UnitedHealth 869561 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 Lilium A3CYXP Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Blick auf Trump-Putin-Gipfel: DAX geht stabil ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Bullish, Buffett Depot, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 33: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Scheitern eines Plastik-Abkommens

16.08.25 05:35 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Scheitern eines Plastik-Abkommens:

"Wer das Scheitern der Verhandlungen schönredet, weil kein Abkommen besser sei als ein schlechtes, der irrt. Selbst ein Kompromiss mit weniger ambitionierten Reglementierungen wäre besser gewesen als ein Weiter-so, wie es jetzt folgen wird. Die Staaten müssen ihre Verhandlungen wieder aufnehmen - und gleichzeitig muss der Druck auf die ölproduzierenden Länder deutlich erhöht werden. Denn das Plastikproblem wird eher größer als kleiner: Bis 2050 könnte der weltweite Plastikmüll nach Schätzungen der OECD knapp 800 Millionen Tonnen betragen. Die Erde weiter zuzumüllen und sie so nachhaltig zu schädigen, kann und darf nicht im Interesse der ganzen Welt sein."/yyzz/DP/men