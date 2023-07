Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Ukraine-Krieg

Heute im Fokus

Erstkurs der ODDITY-Aktie an der NASDAQ 40 Prozent über Ausgabepreis. BVB siegt in Oberhausen. Stellenabbau in der Gesundheitssparte von Amazon. NVIDIA-Aktie erobert 1-Billion-US-Dollar-Marktkapitialisierung zurück. BYD mit starken Verkaufszahlen - Gewinn könnte sich in H1 verdreifachen.