Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zum Verbot palästinensischer Verein

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zum Verbot palästinensischer Verein:

"Federführend im Lager der palästinensischen Terrorfans in Deutschland ist das "palästinensische Gefangenensolidaritätsnetzwerk" Samidoun - eine Vorfeldorganisation der Terrororganisation PFLP. Die PFLP, die "Volksfront zur Befreiung Palästinas" entführte einst Flugzeuge und ist für zahlreiche terroristische Morde verantwortlich. Samidoun feiert heute den noch brutaleren Terror der Hamas. Das Bundesinnenministerium muss ein Verbot von Samidoun deshalb nun eindringlich und mit Priorität prüfen. Ein solches Verbot wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrfach von jüdischen Organisationen und aus der Bundespolitik gefordert. Es ist in der Tat längst überfällig. Denn Samidoun hat kaum eine Gelegenheit ausgelassen, sich an antisemitischen Protesten gegen Israel zu beteiligen."/yyzz/DP/ngu