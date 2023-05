Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Lage der Wirtschaft

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Lage der Wirtschaft:

"Deutschland steckt in einer Wirtschaftskrise. Die Lage hat bereits gravierende Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen. Viele Deutsche sind in den vergangenen eineinhalb Jahren ärmer geworden. Die Inflation hat ihre Kaufkraft aufgefressen. Dramatisch wird diese Entwicklung dadurch, dass Bezieher geringer Einkommen besonders unter ihr leiden. Krisen sind meistens ungerecht in ihrer Auswirkung, diese aber ist es besonders. Das macht sie für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Frieden so gefährlich."/DP/jha