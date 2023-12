Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zur Pisa-Studie

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zur Pisa-Studie:

"Was es jetzt braucht, ist eine konzertierte Aktion und ein Abschied vom föderalistischen Klein-Klein. Ein nationaler Bildungsgipfel wäre ein Anfang. Der Zusammenschluss "Bildungswende jetzt" hat sich mit 150 Verbänden in diesem Jahr mit Demonstrationen in ganz Deutschland außerdem dafür eingesetzt, dass ein Sondervermögen für Bildung von 100 Milliarden Euro - ähnlich der "Bazooka" in der Corona-Krise - aufgelegt wird. Das wäre bitter nötig, wiewohl es in diesen finanzpolitischen Zeiten wohl ein frommer Wunsch bleiben wird."