Pressestimme: 'Kölnische Rundschau' zu Corona-Verordnung NRW

KÖLN (dpa-AFX) - Kölnische Rundschau" zu Corona-Verordnung NRW:

"Die Inzidenzwerte steigen früher als im vergangenen Jahr. Und absehbar wird sich der Trend in den kommenden Wochen deutlich verstärken. Dennoch hat NRW seine Corona-Regeln abgespeckt: quantitativ wie qualitativ. Statt 37 sind es nur noch acht Seiten Vorschriften mit Lockerungen für die meisten Bürger. Ein Widerspruch? Keineswegs. Der Begriff der Zeitenwende, den Minister Laumann in den Mund nahm, ist zwar zu hoch gegriffen. Diese ist erst erreicht, wenn sich das Leben für fast alle wieder normal gestalten lässt. So weit sind wir noch nicht. Doch immerhin sollen nun angesichts einer Impfquote von nahezu 80 Prozent der über 16-Jährigen viele wieder vieles genießen können, was noch vor einem halben Jahr illusorisch war. Gut so!"