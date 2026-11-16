DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,70 -5,0%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.752 -0,7%Euro 1,1016 -0,1%Öl 96,5 +0,7%Gold 3.853 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme/'Kommersant': Historischer Dreiergipfel in China

MOSKAU (dpa-AFX) - Zu dem am Donnerstag in Shenzhen geplanten ersten Treffen der Staatschefs von China, Russland und den USA schreibt die russische Tageszeitung "Kommersant" am Montag:

Werbung

"Der Kreml und das Weiße Haus haben offiziell bestätigt: Der russische Präsident Wladimir Putin, der chinesische Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump werden am 19. November im chinesischen Shenzhen ein Dreiergipfeltreffen abhalten. Dieses Treffen kann bereits im Voraus als historisch angesehen werden - schon allein deshalb, weil sich die Staatschefs dieser Länder noch nie zuvor im "Dreierformat" getroffen haben. Was die Tagesordnung betrifft, so haben bislang nur die USA ihre Erwartungen öffentlich geäußert, und diese stimmen nicht in allen Punkten mit den Positionen Russlands und Chinas überein. (...)

Es gibt noch keine Klarheit hinsichtlich einer möglichen gemeinsamen Erklärung im Anschluss an den Dreiergipfel in Shenzhen, doch angesichts der historischen Bedeutung des Treffens ist dies nicht so wichtig: Schon allein ein gemeinsames Foto der drei Staatschefs wird viel aussagen."/mau/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.