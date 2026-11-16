DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 8,70 -5,0%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 58.752 -0,7%Euro 1,1016 -0,1%Öl 96,5 +0,7%Gold 3.853 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Pressestimme/'Kommersant': USA haben russische Haltung aufgeweicht

MOSKAU (dpa-AFX) - Zur künftigen Beteiligung der Europäer an den Ukraine-Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung schreibt die Moskauer Tageszeitung "Kommersant" am Montag:

Werbung

"Die europäischen Vertreter haben Russland nicht um Zustimmung zu ihrer Teilnahme an den Verhandlungen zur Ukraine gebeten, doch Moskau wird keine Bedingungen zur Zusammensetzung der europäischen Verhandlungsdelegation stellen. (...)

Nach der Einbindung europäischer Vertreter in die Verhandlungen zur Ukraine wird dies der erste direkte Kontakt zwischen Russland und Europa seit Beginn der Militäroperation sein. Zuvor sah Moskau für die Europäer keinen Platz am Verhandlungstisch zur Ukraine, da diese Kiew in der Konfrontation mit Russland unterstützt hatten.

Nachdem die US-Regierung eine gewisse Aufweichung der bisherigen russischen Haltung hinsichtlich der Unmöglichkeit einer europäischen Beteiligung an den Friedensverhandlungen zur Ukraine erreicht hat, setzt sie jene Zusammenarbeit mit den Europäern fort (...).

Werbung

Obwohl sie sich das Recht erkämpft haben, am Verhandlungstisch zur Ukraine zu sitzen, haben die europäischen Vertreter bislang noch keine klare Vorstellung davon, wie und worüber sie mit Moskau sprechen sollen, damit die Verhandlungen nicht scheitern."/mau/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.