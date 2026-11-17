ROM (dpa-AFX) - Mitarbeiter des Büros von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sollen Berichten zufolge falsche Informationen über Stimmenkauf durch eine arabische Partei an die Polizei gegeben haben, um Zweifel am Wahlergebnis zu wecken. Dazu schreibt die italienische Zeitung "La Repubblica" am Dienstag:

Werbung

"Das Ziel hinter Netanjahus Vorgehen ist klar: Er will ein mögliches Bündnis zwischen dem Block des Wandels und den arabischen Listen sabotieren und stattdessen eine Regierung der nationalen Einheit begünstigen. In einer solchen Regierung könnte er weiterhin an der Macht bleiben oder zumindest im Zentrum des politischen Geschehens stehen. (Gadi) Eisenkot hat die Falle erkannt und geht zum Gegenangriff über: Er fordert die Einleitung von Ermittlungen und bezeichnet Netanjahu als "eine konkrete, direkte und unmittelbare Bedrohung für die israelische Demokratie". Einen politischen Führer, der "so schnell wie möglich aus der Macht entfernt werden muss"."/rme/DP/zb