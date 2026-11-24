TURIN (dpa-AFX) - Nach ukrainischen Angriffen auf russische Schiffe an der Küste von Libyen schreibt die italienische Zeitung "La Stampa" am Dienstag:

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"Der Vorfall markiert eine neue Phase im Konflikt zwischen Moskau und Kiew, der sich inzwischen immer häufiger fernab des traditionellen Kriegsschauplatzes abspielt. Der Angriff hat bei den UN Alarm ausgelöst und bereitet Italien Sorgen - einem Land, das geografisch nahe an diesem Gebiet liegt und dort erhebliche politische und sicherheitspolitische Interessen hat. (...) Die von ukrainischen Streitkräften in Libyen durchgeführte Operation erfolgte zwei Tage nach dem Angriff auf ein weiteres russisches Schiff, der sich in internationalen Gewässern vor der Küste Finnlands ereignet hatte, und einen Monat nach einer Reihe von Vorfällen im Schwarzen Meer."/rme/DP/zb