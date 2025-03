Pressestimme: 'Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt' zu Schul-Handyverbot

LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Landshuter Zeitung/Straubinger Tagblatt" zu Handyverbot an Schulen:

Es ist deshalb zu begrüßen, dass auch hierzulande die Debatte über Handyverbote und die Einschränkung der Smartphonenutzung an Schulen Fahrt aufnimmt. Hessen und Baden-Württemberg gehen voran. Es ist zu hoffen, dass die anderen Länder folgen. Wie weit Politik und Schulen letztlich gehen wollen, ob es so massive Beschränkungen wie in Australien geben wird, sollte mit Experten, Schülern und Eltern diskutiert werden. Klar ist: Es muss etwas geschehen. Jugendschutzfilter allein reichen nicht aus./yyzz/DP/mis