Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' über ein mögliches Referendum zum Klima

COTTBUS (dpa-AFX) - 'Lausitzer Rundschau' über ein mögliches Referendum zum Klima

Würde sich eine große Mehrheit von 70 Prozent oder mehr in einer Volksabstimmung dafür aussprechen...würde die erfolgreiche Erzählung der AfD, dass eine Minderheit (die Grünen) der Mehrheit strenge Klimaschutz-Maßnahmen aufzwingt, komplett in sich zusammenfallen...Was, wenn die Volksabstimmung denkbar knapp ausgehen würde? Die Fronten wären noch verhärteter. Und was erst... wenn eine Mehrheit des Volkes fürs Nichtstun stimmen würde, weil das bequemer ist? Es wäre eine Bankrotterklärung gegenüber der jungen Generation. Was die Mitte der Gesellschaft, die sich weder von der beschworenen Apokalypse noch von der Leugnung des Problems angesprochen fühlt, von Hurrelmanns Idee lernen kann? Der Klimawandel ist zu komplex, um Lösungen entlang von Parteilinien und deren spezifischer Interessen zu entwickeln. Dafür sollte sich eine breite Mehrheit finden lassen./ra/DP/zb