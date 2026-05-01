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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Abrüstung

28.05.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Abrüstung:

"Sollte Putin den Eindruck bekommen, wir würden die russische Bedrohung nicht ernst nehmen, könnten die Folgen tödlich sein. Und doch gibt es keinen Grund, jene verächtlich zu machen, die diese Gefahr nicht wahrhaben wollen. Der tiefe Wunsch nach Frieden hat keinen Hohn verdient. Auch wenn sich dieser Wunsch mit Naivität oder Blindheit gegenüber Russland mischt, in einem Punkt haben die Friedensdemonstranten recht: Es geht nicht ohne Abrüstung. Denn die Logik der Aufrüstung führt unweigerlich zu immer weiterer Aufrüstung und schließlich zum Krieg. Sich an dem Rüstungswahnsinn beteiligen zu müssen, ist ein Dilemma - dabei Verhandlungen und Abrüstung aus dem Auge zu verlieren, ist kollektiver Selbstmord mit Ansage."/yyzz/DP/men