DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.539 -0,2%Bitcoin 73.929 -0,5%Euro 1,1204 +0,1%Öl 102,2 +1,9%Gold 4.138 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu AfD nach Sachsen-Anhalt

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu AfD nach Sachsen-Anhalt:

"Breitbeiniges Auftreten ist zurzeit so etwas wie die Standardeinstellung bei der AfD. Und klar: Die Wahlergebnisse geben der AfD derzeit auch begründeten Anlass dafür. Als sich Ulrich Siegmund kürzlich sehr optimistisch zeigte, dass er im ersten Wahlgang zum Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt gewählt werden würde, wusste man trotzdem nicht: Simuliert er Stärke oder hat er sich die nötigen Stimmen gesichert? Wer den am äußersten rechten Rand stehenden Putin-Fan Hans-Thomas Tillschneider wählt, dürfte mit dem betont freundlich auftretenden Siegmund als Ministerpräsidenten kein Problem haben. Es war ein Test und eine vertrauensbildende Maßnahme für die offenkundig getroffene Absprache. Nur mit wem? Die AfD spricht explizit von Abgeordneten der CDU. Das Interesse der Rechten an der Erzählung ist naheliegend: Zwietracht bei der Union und damit auch bei der Koalition im Bund säen."/yyzz/DP/nas

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.