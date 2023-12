Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Apothekensterben

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Apothekensterben:

"Nicht nur Arztpraxen und Kliniken sind in Deutschland ungleich verteilt, auf Apotheken trifft das genauso zu. Was gemeinhin heißt: Überangebot in Ballungsräumen, während auf dem Land das Angebot eher dünn gesät ist. Und immer weiter ausdünnt. Denn auf dem Land gibt es ein Problem. Was der Hausarzt an Standardarznei verschreibt, ist für Apotheken eher wenig lukrativ. Doch wo Spezialisten praktizieren, werden auch viele teure Rezepte ausgestellt und eingelöst - im Zweifel ist das in der Stadt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat deshalb die Idee, Geld umzuschichten. Schlicht formuliert - von der Stadt aufs Land. Das leuchtet erst einmal ein. Ob seine Pläne tatsächlich die gewünschten Effekte bringen können, ist aber längst noch nicht klar. Wie so oft dürfte der Teufel im Detail liegen. Den Versuch aber ist es wert."/zz/DP/he