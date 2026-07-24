Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Atomdeal USA/Saudi-Arabien

24.07.26 05:34 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Atomdeal USA/Saudi-Arabien:

"Die Gefahren liegen auf der Hand: Nicht nur der mit den Saudis um die Vorherrschaft konkurrierende Iran könnte noch intensiver als bisher versuchen, die Reste seines Atomprogramms zu retten oder wieder auszubauen. Auch andere Staaten dürften sich bemüßigt fühlen nachzuziehen. Für Israel könnte eine solche Situation sogar existenzbedrohend werden. Man muss bei allen Teufeln, die in dieser Frage an die Wand gemalt werden, allerdings auch sehen, dass bereits Dutzende Staaten weltweit die Atomkraft friedlich nutzen, ohne gleich an einer Atombombe herumzuschrauben. Das kann im besten Falle auch bei den Saudis so sein. Entscheidende Sicherheits-Bojen dafür wären internationale Kontrollen - und der Verzicht auf eine Uran-Anreicherungsanlage im Land. Beides sollte deshalb zügig von US-Seite ausbuchstabiert werden."/DP/jha