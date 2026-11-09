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Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Berliner Linke

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Berliner Linke:

"Ein Machtwort ist es nicht geworden, nur ein Machtwörtchen, zu dem sich die Parteispitze der Berliner Linken nach quälend langer Debatte dann hatte durchringen konnte. Kein Wunder also, dass die Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde, bekannt geworden durch ihre Nähe zu Antisemiten, am Sonntag das Ansinnen ihrer Parteioberen, sie möge doch bitte ihr gerade bei der Wahl errungenes Mandat wieder abgeben, strikt zurückwies. Aber muss das außerhalb des sowieso in weiten Teilen der Bundesrepublik als Chaosstadt verschrienen Berlins jemand jucken? So etwas kann Schule machen. Wer wegen des Wahlerfolgs Extremisten gewähren lässt, macht sich von ihnen abhängig. Das gilt für ganz links wie ganz rechts. Bundesweit."/yyzz/DP/he

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