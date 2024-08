Pressestimme: 'Lausitzer Rundschau' zu Bildungsumfrage

COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Bildungsumfrage:

"Die deutsche Bildung hat gegenwärtig keinen besonders guten Ruf - und er wird täglich schlechter. Laut einer aktuellen Umfrage hält weniger als die Hälfte der Deutschen unser Bildungssystem für gut oder sehr gut. Vor sechs Jahren waren es satte 20 Prozent mehr. Für ein Land, dessen wertvollste Ressource in der Bildung seiner nachfolgenden Generation liegt, stellt der Befund einen Tiefschlag dar. Daran sind nicht nur Schulexperimente schuld, die viel zu oft ins Nichts führen. Schon allein der dramatische Mangel an Lehrer-Nachwuchs zeigt, wie unattraktiv die pädagogische Arbeit geworden ist. Ein Staat aber, der schulterzuckend hinnimmt, dass ein Viertel der Schüler am Ende der vierten Klasse nicht mal richtig lesen kann, legt sehenden Auges die Lunte an die eigene Zukunft."